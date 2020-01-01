» السفارة الأمريكية بالعراق تعلق جميع خدماتها

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علقت السفارة الأمريكية في العراق، جميع خدماتها، إثر محاصرتها من قبل محتجين وعناصر مسلحة.

وكشفت السفارة قبل قليل، أنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر.

جاء هذا في بيان، ذكرت خلاله أنه "بسبب هجمات الميليشيات عند مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. جميع المواعيد المستقبلية ألغيت. ننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة".

ويوم أمس، تظاهر محتجون أمام مقر السفارة في بغداد، للتنديد بالغارات الأمريكية التي استهدفت الأحد الماضي، قواعد عسكرية للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.


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