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لينا الفيشاوي تصدم والدها بتصرف جديد بعد الصورة العارية

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أحمد الفيشاوي_ أرشيفية
أحمد الفيشاوي_ أرشيفية
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لينا الفيشاوي تحرج والدها بتصرف جديد بعد الصورة العارية

أحمد الفيشاوي

لينا الفيشاوي

أظهرت صورة أخيرة نشرتها "لينا الفيشاوي" عبر موقع "انستجرام" عن تواجدها بالقاهرة على الرغم من إقامتها مع والدتها في إنجلترا .

وأظهر "اللوكيشن" الخاص بالصورة أنها نُشرت من العاصمة المصرية القاهرة في الوقت الذي امتنعت فيه لينا الفيشاوي عن زيارة والدها الفنان أحمد الفيشاوي لتوجه له صدمة جديدة.

وكانت لينا و والدتها حصلتا على حكم يتيح لهما المجيء إلى القاهرة ، حيث كان الفنان أحمد الفيشاوي قد رفع قضية على الأم متهما إياها بالتقصير في رعاية ابنتهما وتم بناء على ذلك وضع الأم والابنة على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر قبل أن تحصلا على حكم بإلغاء هذا القرار.

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