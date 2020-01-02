» فنانة شهيرة لزوجها: أديك اتسجنت عشان تبقى تهددني أنت وأمك تاني

02 يناير 2020 - 08:34 ص

واصلت الفنانة السورية سارة نخلة هجومها على زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود بعد حصولها على نفقة قدرها 10 آلاف جنيه شهريا منه.. مضيفة: كل شهر يعدي بـ 10 آلاف جنيه.



وأضافت: دا بس عشان اللي يحاول يمرمط واحدة ويسيبها متعلقة سنتين ونص مصرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها.



وأردفت: دا غير الحكم بسجنه سنتين ونص بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش راضي يرجعهالي.



وتابعت: دا بس عشان كل شوية بيتوعدلي هو وأمه ويعملولي قواضي جديدة وأطلع منها براءة.



وكانت سارة نخلة أكدت في تصريحات سابقة أنها لم تكن تريد الحديث عن هذا الأمر لولا أن خرجت أم زوجها وقالت إن المحكمة رفضت دعواها بالطلاق في محاولة لتضليل الرأي العام.



واستدركت: نعم رفضت المحكمة دعواي بالطلاق لأنني تنازلت عن هذا الطلب واستبدلته بالخلع .. فالرفض هنا طبيعي.



متابعة: مكنتش عايزة أقول إنه اتحكم عليه بالسجن وهربان بس كلام والدته اضطرني للرد.

