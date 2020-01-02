» الزمالك يسعى لصيد "تماسيح النيل" بإستاد القاهرة

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الزمالك

أسوان

كاس

كارتيرون

يستضيف فريق الزمالك نظيره أسوان، فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويدخل الزمالك المباراة ساعيا لمصالحة جماهيره، بتحقيق نقاط المباراة كاملة، بعد تعثر الفريق في مباريات الدوري، منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

وشدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على لاعبيه بأنه لا يقبل بغير الفوز في مباراة أسوان لاستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة فرق القمة مجدداً.

على الجانب الآخر يدخل أسوان اللقاء، باحث عن تحقيق أى نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، بعدما شهدت المباراة الأخيرة للفريق الجنوبى تعادل إيجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق ليقدم مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان استقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج والاقتراب من منطقة الهبوط قبل أن تتمسك الإدارة بخدماته وتجدد الثقة فيه ليقود تماسيح النيل فى مباراة الليلة التى سوف يسعى خلالها من تعثر الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.


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