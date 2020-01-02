البابا تواضروس لولي العهد السعودي : " :مثقف ومنفتح"

02 يناير 2020 - 09:34 ص

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتحية للأمير محمد بن سلمان، عقب إحيائه عيد الميلاد بشجرة الكريسماس، والتي كان يمنع دخولها للمنطقة قائلا:"إنسان مثقف وواع ويحاول نقل السعودية إلى درجة من درجات الانفتاح".



وأضاف"تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، مفيش دولة تقدر تقفل على نفسها، مؤكدا أن الاحتفاظ بالهوية الدينية شيء لا جدال فيه، والعالم الآن أصبح أكثر انفتاحًا ".



وتابع: "حديثي مع الملك سلمان كان لطيفًا، وحدثني عن ذكرياته في مصر لدرجة أنه ذكر أماكن بأسمائها".

