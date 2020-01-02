بهذه العبارة.. بابا الفاتيكان يعتذر عن ضربه يد سيدة بقوة

02 يناير 2020 - 09:37 ص

اعتذر بابا الفاتيكان عما صدر منه على خلفية ضربه ليد امرأة بغضب عندما قبضت على يده بشدة وجذبته إليها.

وقال بابا الفاتيكان في تصريحات صحفية إنه خرج عن شعوره وضرب مثالا سيئا في هذا الموقف.

كان بابا الفاتيكان قد تعرض لموقف صعب من امرأة أثناء مروره على حشد اصطف لتحيته، حيث قبضت امرأة على يده نحوها على نحو مفاجئ.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، فقد بدا الألم على وجه البابا وهو يحرر يده منها بسرعة بالضرب على ذراع السيدة.

وعقب تداول الحدث بصورة واسعة اعتذر البابا قائلا: " في مرات كثيرة نفقد صبرنا حتى أنا أعتذر عن المثال السيء الذي حدث".