معركة جماعية بين شباب وفتيات في دولة خليجية بعيد الميلاد

02 يناير 2020 - 09:51 ص

انتشر مقطع فيديو تم تداوله من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر اشتباكات بين مجموعة من الشباب والفتيات في البحرين.

ووثق الفيديو نشوب مشاجرة عنيفة بين شاب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وبحسب الفيديو فقام شاب بالاعتداء على إحدى الفتيات بالضرب في مكان عام.

باقي الفتيات تجمعن وقمن بالتشاجر مع الشاب وتبادل الطرفان اللكمات والضرب بالأيدي.

كما يوثق الفيديو لحظة سماع أصوات الفتيات التي تعالت بالصراخ وسط استمرار التشاجر مع الشباب.