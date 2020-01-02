  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:19 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معركة جماعية بين شباب وفتيات في البحرين

معركة جماعية بين شباب وفتيات في دولة خليجية بعيد الميلاد

البابا تواضروس

البابا تواضروس لولي العهد السعودي : " :مثقف ومنفتح"

بابا الفاتيكان يعتذر

بهذه العبارة.. بابا الفاتيكان يعتذر عن ضربه يد سيدة بقوة

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

المستشار مرتضى منصور

مرتضى يفاجيء حسن حمدي برسالة على الهواء: يا خسارة

لينا الفيشاوي

قرار ناري من والدة لينا الفيشاوي بعد صورتها العارية

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب فايلر باستبعاد 2 من اللاعبين: خطر على الأهلي

فريق الأهلي

الأهلي يستغني عن نجمه الأجنبي بعد تعقُد موقفه

عصام الحضري

الحضري يٌغضب جماهير الأهلي بعد حديثه عن "الحرامية"

أرشيفية

أسباب تراجع مبيعات الملابس الشتوية بنسبة 60%

شاهد..

معركة جماعية بين شباب وفتيات في دولة خليجية بعيد الميلاد

عرب وعالم

معركة جماعية بين شباب وفتيات في البحرين
معركة جماعية بين شباب وفتيات في البحرين
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

جدل بشأن افتتاح كلية لتخريج القساوسة في دولة خليجية

#

دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى في "تعدد الزوجات"

#

معركة بين سياسيين في مطار دولي .. لهذا السبب

#

محل عطور يقود شبكة دعارة في دولة خليجية

البحرين

الشباب

رأس السنة

الفتيات

معركة جماعية

انتشر مقطع فيديو تم تداوله من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر اشتباكات بين مجموعة من الشباب والفتيات في البحرين.

ووثق الفيديو نشوب مشاجرة عنيفة بين شاب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وبحسب الفيديو فقام شاب بالاعتداء على إحدى الفتيات بالضرب في مكان عام.

باقي الفتيات تجمعن وقمن بالتشاجر مع الشاب وتبادل الطرفان اللكمات والضرب بالأيدي.

كما يوثق الفيديو لحظة سماع أصوات الفتيات التي تعالت بالصراخ وسط استمرار التشاجر مع الشباب. 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "القحطاني" يشكر الملك سلمان وولي العهد
» طارق سامى حكما للزمالك وأسوان بالدورى
» رسميا.. إنهاء وجود هولندا على الخريطة
» «بيراميدز» يسعى لعبور «الحدود» بقيادة فنية جديدة
» الزمالك يسعى لصيد "تماسيح النيل" بإستاد القاهرة
» أحمد السقا ينقذ سليمان عيد من الموت
» فنانة شهيرة لزوجها: أديك اتسجنت عشان تبقى تهددني أنت وأمك تاني
» لينا الفيشاوي تصدم والدها بتصرف جديد بعد الصورة العارية
» شاهد .. مطرب شهير يسقط ميتًا على المسرح أثناء غنائه
» فنانة شهيرة: طلبت من الله أن يريني آية فتوفيت ابنتي
» السفارة الأمريكية بالعراق تعلق جميع خدماتها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات