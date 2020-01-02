أول تعليق من "آل الشيخ" على رئاسة الأهلى الشرفية

02 يناير 2020 - 12:49 م

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على أنباء عودته للرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، بعد زيارة الخطيب لمنزله بالمملكة.

وكتب "آل الشيخ" عبر "فيس بوك": "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زيارة ودية وشرف بيت أخوه للاطمئنان على صحتي، قمنا بجولة في موسم الرياض".

وأضاف: "سأخضع قريبا لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، دعوته (محمود الخطيب) لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص".

وأكد "الأجواء كانت ودية وأخوية، ولم نتطرق لأي أمر رياضي، أنا الآن واحد من الجمهور، القرار عند محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط".

وختم "بالتوفيق لنادي القرن الأهلي أكبر فريق في منطقة الشرق الأوسط".

وكانت وسائل الإعلام تناقلت عن عقد آل الشيخ جلسة مع الخطيب، على هامش تأدية رئيس النادي الأهلي مناسك العمرة، وتم الاتفاق على منحه الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي مرة أخرى.