تكليف عاجل من السيسي لحكومة "مدبولى"

02 يناير 2020 - 01:07 م

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها بشكل أمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة بحضور العديد من الوزراء.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونيا، وكل البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.