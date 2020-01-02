بعد واقعة السيدة.. صحيفة إيطالية: البابا فقد صبره كإنسان

02 يناير 2020 - 01:12 م

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في تعليقها على موقف البابا فرنسيس: "إنه إذا طلب من الأب المقدس ممارسة الصبر بصفته فضيلة مسيحية، فإن الإنسان الذي يجسده أيضا لديه كل الحق في فقد ذلك".

وعلقت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، بالقول: فإنه صحيح أيضا أن اللانهائية في شخصه الروحي متضمنة في محدودية شخصه البشري" .

وأضافت أنه في الواقع فإن البابا مثل كل بابا يمتلك جسمين: الروحي والبشري، واحد للكنيسة وآخر لشخصه، إنسان لفرنسيس وآخر لخورخي ماريو بيرجوليو (الاسم الذي ولد به)".

جاء هذا في تعقيبها على فقد البابا صبره مع سيدة وضربها ضربة خفيفة على يدها بعدما قبضت السيدة على يده وجذبته نحوها على نحو مفاجئ.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد اشتعلت بمقطع فيديو يظهر نزع البابا يده بقوة لسيدة أرادت مصافحته.