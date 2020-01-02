تصريحات تنشر لأول مرة عن حادث دير أبو مقار

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كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، معلومات جديدة تنشر لأول مرة عن حادث مقتل رئيس دير القديس "أبو مقار"، الأنبا ابيفانيوس، قائلا: "استثنائي، و لم يحدث من قبل، والحادث يحتاج إلى حزم كبير من قبل الدولة".

وأضاف البابا "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، أن غياب المحبة والإدارة السبب في المشاكل التي تعاني منها أي "إيبارشية"، وأن بعض الإيبارشيات تحتاج إلى المزيد من الحزم والحب معًا".

 وتابع: "توجد عدة اعتبارات يتم الاعتداد بها عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالكنيسة أبرزها التوقيت والأهمية، مؤكدا أن تكوين القرار يحتاج إلى مشورة وصلاة، معقبا: "لا أحبذ اتخاذ القرارات تحت ضغط، ولا أحب القرارات الفجائية".

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