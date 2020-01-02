هكذا نعى إعلاميو الجزيرة "مذيعة العربية"

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الجزيرة

العربية

نجوى قاسم

غادة عويس

بن قنة

نعى عدد من مذيعة الجزيرة الإعلامية الراحلة نجوى قاسم المذيعة بقناة العربية الحدث .

وكتبت الإعلامية غادة عويس: "كان من المفترض أن أكتب وأنتِ بألف خير، وها أنا أكتب رحمك الله وصبّر أهلك.. أكاد لا أصدّق.. خبر مفجع عند بداية العام.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون"..

كما أعادت عويس تدوينة قاسم التي غردت بها عن لبنان : " يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

بينما نعى الإعلامي عثمان آي فرح الإعلامية الراحلة بالقول: "قبل سنوات طويلة أذكر مرة قبل البث قال لي مخرج ما معناه إنه وجهي طفولي أو كما يقال بيبي فيس وردت نجوى عليه ولم تكن مضطرة.. لإدراكها أهمية مسألة المعنويات ..رحيل صادم..الله يرحمها ويحسن مثواها..خالص التعازي لكل محبيها".

فيما نعتها الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة قائلة: "رحم الله الزميلة نجوى قاسم..  وأسكنها فسيح جنانه وصبّر أهلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

كما كتبت أيضا الإعلامية "وسيلة عولمي": لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر صادم الله يرحمها ويصبر أهلها.

يذكر أن الإعلامية نجوى قاسم قد وافتها المنية صباح اليوم، ما تسبب صدمة في الوسط الإعلامي، بعدما أعلن  مالك الروقي مدير أخبار "Mbc " بالسعودية.

وكانت قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

كما غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان،وعملت 11 عاما في تليفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.


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