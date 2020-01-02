» تشكيل "بيراميدز" لمواجهة حرس الحدود

محمد عبد الحارس
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، تشكيله فريقه لمواجهة حرس الحدود بالدوري والمقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: عمر جابر - عبد الله بكري - على جبر - أحمد أيمن منصور
خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا
خط الهجوم: دودو الجباس
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
مهدي سليمان - محمد حمدي - ولفريد كانون - إيريك تراوري - محمود حمادة - جون أنطوي - رجب بكار.
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