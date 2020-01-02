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أستاذ بكلية الطب يلقي محاضرة فوق السطح

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أستاذ بكلية الطب يلقي محاضرة فوق السطح
أستاذ بكلية الطب يلقي محاضرة فوق السطح
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عبد القادر وحيد

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التحقيق

محاضرة

كلية الطب

جامعة بنى سويف

السطح

أحال عاطف مرسى عميد كلية طب جامعة بنى سويف، أحد أعضاء التدريس بالكلية، وذلك عقب إلقائه محاضرة فوق سطح الكلية.

وكان الأستاذ بكلية الطب والمحال للتحقيق قد قام بإعطاء محاضرة لطلبة الفرقة الأولى فى مادة "فرما كولجي" فوق سطح الكلية، وذلك بعد أن اكتشف أن المدرج المحدد فى الجدول به أعمال امتحانات نصف العام.

وفي تصريحات صحفية لعميد الكلية قال إن عضو هيئة التدرس أعطى المحاضرة للطلبة فوق سطح الكلية فى الشمس، عندما وجد المدرج المحدد للمحاضرة به أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، دون الرجوع لرئيس القسم أو إدارة الكلية.

وأضاف أنه قام بهذا التصرف من تلقاء نفسه، منوها بأنه عندما علمت وكيل الكلية الشئون التعليم والطلاب وقتها بالواقعة حاولت منعه لكنه رفض.

وتابع: إنه أصرّ على إعطاء المحاضرة للطلبة فوق سطح الكلية فى الخلاء الطلق فمنهم من وافق ومنهم من رفض وصور الطلبة أنفسهم فوق سطح الكلية أثناء المحاضرة ورفعوا الصور على مواقع التواصل.

وأوضح عميد الكلية أنه أعد مذكرة بالواقعة ورفعتها للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الذى أمر بإحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق ومجلس التأديب والتحقيق مع فرد الأمن الذى سمح لعضو هيئة التدريس بأخذ الطلبة فوق سطح الكلية لإعطاء المحاضرة.


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