مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

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إلغاء

الزمالك

أسوان

ايقاف مرتضى منصور

قيم واخلاق

أخطر مراقب مباراة الزمالك وأسوان الجهات الأمنية المكلفة بتأمين اللقاء، بمنع دخول رئيس نادي الزمالك لملعب المباراة بسبب العقوبة الموقعة عليه من لجنة القيم والأخلاق.

وأخطر المراقب الجهات الأمنية أنه في حالة دخوله لملعب المباراة سيقوم بإلغاء المباراة، لحين خروجه وذلك وفقًا لقرار إيقافه.

ويلتقي الزمالك بنظيره أسوان، في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق وقعت عقوبة بمنع رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك لما بدر منه من تصريحات مسيئة تجاه رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.


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