سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم

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كشف مصطفى الأغا زميل الإعلامية الراحلة نجوى قاسم مذيعة الحدث، عن سبب وفاتها، قائلا: "نجوي أصيبت بذبحة صدرية".

وأعلن الأغا، نبأ الوفاة المفاجئ في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا: "بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوي قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ".

وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم غردت متفائلة بالعام الجديد "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

ورحلت الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات.

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