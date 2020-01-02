» «شرويدة» يقود حرس الحدود للفوز على بيراميدز

02 يناير 2020 - 04:37 م

فاز فريق حرس الحدود على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب «المكس»، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري العام.

سجل أحمد شرويدة هدف الحدود والمباراة الوحيد بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة، بعدما أرسل محمد أسامة تمريرة رائعة إلى شرويدة الذي سددها نحو مرمى أحمد الشناوي رغم محاولة عمر جابر لتشتيت الكرة لكنها سكنت الشباك.

وألغى الحكم وليد عبد الرازق، هدفا لفريق حرس الحدود بداعي التسلل، لكن الإعادة التليفزيونية، كشفت عدم صحة قرار الحكم، حيث كان أحمد شرويدة مهاجم الحرس في موضع صحيح قانونا، قبل أن يسجل في شباك بيراميدز.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 16 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس.