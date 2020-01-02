طلاق مذيعة «mbc » قبل 48 من حفل زفافها

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تسريب

عارية

مريم حسين

صور فاضحة

في خضم المعركة الدائرة بسبب الفضائح التي فجرها حساب «حمزة مون بيبي» والتي هزت الوسط الفني والإعلامي، بتسريب صور فاضحة لفنانات وإعلاميات ورجال أعمال، كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، مفاجأة صادمة عن طلاق إعلامية "mbc "، قبل زفافها بيومين بسبب نشر صور لها على هذا الحساب.

صالح الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، فجر مفاجأة صادمة، بالإعلان عن أن الإعلامية مريم سعيد المذيعة بقنوات "mbc "، والتي تم تسريب صور عارية لها عبر هذا الحساب، انفصلت عن خطيبها قبل يومين من زفافهما كما أنها تركت عملها في القناة.

وقال الجسمي في مقطع فيديو ، إن هذا الحساب عرّض الكثير من المشاهير للأذى كما دمر حياة بعضهم في المغرب وفي عدد من البلدان العربية.

وأشار إلى دور الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها، في هذا الأمر، خاصة بعد خضوعها للتحقيق والإفراج عنها بكفالة مالية ومنعها من مغادرة المغرب على ذمة القضية التي حددت المحكمة لها جلسة 10 فبراير لمحاكمتها، وهو الأمر الذي أثار غضب البعض بسبب حبس المتهمين في نفس القضية بينما تم إطلاق سراحها.

وانتقد البعض إقحام الفنانة المغربية ملك المغرب محمد السادس في القضية للإفراج عنها بسبب حصولها على وسام ملكي خاص وتكريمها من قبل الملك.

وتواجه الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها وآخرين، تهم الابتزاز والتشهير والتشوية ونشر صور خاصة.

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