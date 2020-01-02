  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قوات من الجيش التركي

مفاجأة.. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

صلاح

قرار جديد من الـ «كاف» بشأن «صلاح» و«ماني» و«محرز»

القتل تعزيرا

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

الاهلى

سر تأجيل مباراة الأهلي والهلال

لقطة من فيديو التحرش الجماعي بالمنصورة

ضبط 17 شابًا في واقعة التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

مريم سعيد

طلاق مذيعة «mbc » قبل 48 من حفل زفافها

ترامب وعائلته

«ترامب» يحتفل بخطوبة ابنته على رجل عربي

غصن

ثغرة خطيرة استغلها "غصن" للهروب من اليابان

نجوى قاسم

سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم

مرتضى منصور

مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

سر تأجيل مباراة الأهلي والهلال

الرياضة

الاهلى
الاهلى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تأجيل مباراة الأهلي والهلال لمارس المقبل

#

رسالة نارية من رضا عبد العال لنجم الأهلي: أنت هجاص

#

سر هجوم جماهير الأهلي على الخطيب أثناء مباراة الهلال

#

تعليق ناري من مصطفى يونس على هزيمة الأهلي أمام النجم

المصريون

الاهلى

الخطيب

الهلال

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل المباراة الودية أمام الهلال السعودي إلى شهر مارس المقبل بدلًا من إقامتها خلال الشهر الحالي، وذلك على هامش اعتزال النجم الليبي طارق التائب.

والتقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي آلميريا الإسباني واتفقا على التأجيل نظرًا لضغط المباريات على القلعة الحمراء في شهر يناير.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال يوم 13 يناير الجاري، لكن تم تأجيل إلى وقت لاحق في مارس يُكشف عنه لاحقا.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «شرويدة» يقود حرس الحدود للفوز على بيراميدز
» صور نادرة لـ هيثم أحمد زكى بصحبة جدته
» هل يجوز الوضوء في الحمام..الإفتاء تجيب
» تشكيل "بيراميدز" لمواجهة حرس الحدود
» دعوة لحفل زفاف بمكة المكرمة قبل 90 عاما
» الإفراج عن بورقعة في الجزائر بشكل مؤقت
» نصب تذكاري لـ"الكويت" في شوارع غزة
» رسميًا.. الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» المصرية للاتصالات: توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي
» داليا البحيري عن وفاة ابنتها: "ربنا أخدها عشان ترتاح"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات