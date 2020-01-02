  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القتل تعزيرا

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

صلاح

قرار جديد من الـ «كاف» بشأن «صلاح» و«ماني» و«محرز»

قوات من الجيش التركي

مفاجأة.. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

لقطة من فيديو التحرش الجماعي بالمنصورة

ضبط 17 شابًا في واقعة التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

الاهلى

سر تأجيل مباراة الأهلي والهلال

مريم سعيد

طلاق مذيعة «mbc » قبل 48 من حفل زفافها

ترامب وعائلته

«ترامب» يحتفل بخطوبة ابنته على رجل عربي

غصن

ثغرة خطيرة استغلها "غصن" للهروب من اليابان

نجوى قاسم

سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم

مرتضى منصور

مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

قرار جديد من الـ «كاف» بشأن «صلاح» و«ماني» و«محرز»

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تخون زوجها وتنجب من غيره.. وداعية: انحني إكرامًا لها

#

"إحنا بنحارب ونبني ومطلبناش تبرعات من حد"

#

تعليق ناري من "إيتو" على خسارة "صلاح" لجائزة "ذا بيست"

#

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لاستقدام كل من محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبي ليفربول والجزائري رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتى، لحضور حفل جوائز أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019 المقرر إقامتها في الغردقة.

ويتنافس صلاح وماني ومحرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019، في الحفل الذي سيقام بسهل حشيش في مدينة الغردقة يوم 7 يناير الجاري.

جاء قرار "كاف" من أجل راحة نجوم الدوري الإنجليزي صلاح وماني ومحرز والعمل على توفير أفضل الظروف لهم من أجل الاحتفال بهم وعدم المساس بجاهزيتهم مع أنديتهم وضمان عدم إرهاقهم.

وستحضر الطائرة الخاصة، النجوم الثلاثة من مطار هيثرو بلندن يوم الحفل مباشرة إلى مطار الغردقة، على أن تعود بهم إلى إنجلترا عقب انتهاء الحفل مرة أخرى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «شرويدة» يقود حرس الحدود للفوز على بيراميدز
» صور نادرة لـ هيثم أحمد زكى بصحبة جدته
» هل يجوز الوضوء في الحمام..الإفتاء تجيب
» تشكيل "بيراميدز" لمواجهة حرس الحدود
» دعوة لحفل زفاف بمكة المكرمة قبل 90 عاما
» الإفراج عن بورقعة في الجزائر بشكل مؤقت
» نصب تذكاري لـ"الكويت" في شوارع غزة
» رسميًا.. الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» المصرية للاتصالات: توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي
» داليا البحيري عن وفاة ابنتها: "ربنا أخدها عشان ترتاح"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات