بطلة فيديو إباحي: نادمة.. الخمر هي السبب

بعد ظهورها في مقطع فيديو إباحي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتذرت امرأة بريطانية عن سوء تصرفها، الذي أرجعته إلى تأثير الخمر عليها.

وقالت المرأة إنها شعرت بالخجل، بعد أن شوهدت في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع تمارس الجنس مع رجل أمام مئات الأشخاص داخل ملهي ليلي في منتجع "كليثوربس" الساحلي، شمال شرق لنكولنشاير بإنجلترا.

وقالت المرأة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنها "تشعر بالخجل" من ذلك، لكنها أشارت إلى أنها لا تتذكر وجودها في المكان الذي شهد الفعل الفاضح.

ووصفت إدارة المنتجع، الأمر بأنه "سلوك غير مقبول" وحذرت من أنه يمكن حظر أي شخص يقبض عليه من دخول المنتجع لمدة تصل إلى عام".

وحذرت المرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو، المحتفلين بالعام الجديد من تناول الخمور، قائلة: "يمكن أن يكون الكحول خطيرًا، لكنني حقيقة لا أتذكر هذا الموقف".

وأضافت: "أشعر بالخجل مما حدث في تلك الليلة. لقد كنت في حالة سكر أكثر مما كنت أشعر به من قبل، وأندم على ما فعلته".

وممارسة الجنس في الأماكن العامة ببريطانيا يعد جريمة جنائية، وتتراوح الغرامة ما بين 300 جنيه إسترليني إلى 500 جنيه إسترليني.

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