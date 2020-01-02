صلاح يقود هجوم ليفربول أمام شيفيلد

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير، تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد – فان دايك – جوميز – روبرتسون.

خط الوسط : هندرسون – نابي كيتا – فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينيو.


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