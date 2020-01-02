شاهد.. تعليق ناري من الشيخ حازم شومان على «فتاة المنصورة»

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ليلة رأس السنة

التحرش

فتاة المنصورة

الشيخ حازم شومان

فيديو التحرش

أثار مقطع فيديو، جدلًا في الرأي العام المصري، حيث أظهر الفيديو المنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة كبيرة من الشباب يتحرشون جسديًا بفتاة كانت ترتدي ملابس شبه عارية بالمنصورة، في ليلة رأس السنة.

ومن جانبه علق الشيخ حازم شومان الداعية الإسلامي، على الواقعة قائلًا: «فيديو كلنا شوفناه فيه ناس، غضت بصرها عنه».

وأضاف شومان في مقطع فيديو عبر خاصية البث المباشر على صفحته الشخصية: «المنظر مبكٍ ومؤلم، يُظهر مجموعة كبيرة كلهم مسلمون، يتحرشون بفتاة ترتدي زيا شبه عارٍ وهي أيضًا مسلمة».

وتابع الداعية الإسلامي أن هذا المشهد يعد مهزلة ويشبه هؤلاء الشباب بالحيوانات التي تتهافت على بعضها وهي في حالة ثوران، على حد تعبيره.

وتساءل: لماذا يندهش الجميع من هذه الواقعة وما وصل إليه شباب المجتمع وأفراحنا تملأها الخمور والمخدرات؟ لما كل هذا الاندهاش وقد جعلنا الحرام أسهل بكثير من الزواج لما يضعه الأهل من التعقيدات والشروط في والأسعار الباهظة في الزواج؟

ضبط متهمين بواقعة فتاة المنصورة

وقامت قوات الأمن بالتحقق من الفيديو لمعرفة ما إذا جرت الواقعة في منطقة المشاية بالمنصورة من عدمه، عبر تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة المشاية، وحال تبينت صحتها سيتم تحديد الجناة والقبض عليهم.

وواصلت مباحث الدقهلية تكثيف جهودها لضبط مرتكبي واقعة التحرش صباح اليوم، حيث تمكنت الشرطة من القبض على 17 شابا من المشتبه في تواجدهم بالمكان وقت الواقعة، كما استجوبت ما يزيد على 20 شخصا من العاملين بالمحال التجارية بالمكان وعمال الجراجات والبوابين بالمنطقة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد بانتشار الفيديو وعلى الفور شكل مدير المباحث، فريق بحث برئاسته، ويضم ضباط مباحث قسم أول المنصورة وضباط مباحث الآداب والبحث الجنائى، وتحفظ الضباط على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتحديد الجناة في واقعة التحرش.

شاهد الفيديو..

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