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تعليق ناري من "الغندور" على بيان الزمالك بشأن الحكام

الرياضة

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"
جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"
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المصريون ـ متابعات

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أول رد من الزمالك على بيان الأهلى

عقب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة على  بيان الزمالك بشأن استقدام حكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري، رافضًا الرد عليه.
وقال "الغندور" في تصريحات صحفية، " لن أرد على بيان الزمالك وساترك الرد لمجلس إدارة اتحاد الكرة على هذا البيان وإذا لم يرد سأقوم بالرد".
وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانا أكد فيه:"طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنة الخماسية المؤقتة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري.
ورفض مجلس الإدارة التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس.
وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

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