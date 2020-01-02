  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تحرش جماعي

منقذ "فتاة المنصورة" يكشف تفاصيل واقعة التحرش الجماعي

رسميا "أوبر" تعلن استحواذها على "كريم"

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن استحواذ "أوبر" على "كريم"

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وشيفيلد يونايتد

أرشيفية

حظر «البناطيل المقطعة بالجامعات».. جدل كل عام

أرشيفية

بعد الورقي والمعدني.. مصر تستعد لإصدار عملة بلاستيكية

التموين

«التموين»و«البنزين».. الحكومة تزف أخبار سارة للمواطنين

السيسي

"السيسي" لبطريرك إثيوبيا: "هجيب الـ100 مليون وأجيلكم"

طقس الغد

درجة الحرارة صفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

شاهد.. أقوى رد على ناكري «الشجاع الأقرع»

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

قرار هام من السعودية بشأن مطارات المملكة

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار من النائب العام بشأن المتسبب في "مجزرة" بورسعيد

#

الكشف عن 1000 مشروع ضخم ستغير السعودية

#

تحذيرات شديدة من حالة الطقس في السعودية

#

السعودية تتصدى لـ«نتنياهو»

السعودية

المملكة العربية السعودية

أخبار السعودية

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوربية (الشينغن) الدخول إلى المملكة العربية السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط
وأوضح مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن ذلك يأتي إكمالاً لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجامًا مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة
وبين أن هناك لجنة قائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة
وقال المصدر: إن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية، بحسب صحيفة "أنحاء" السعودية.
واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنغن، قبل دخوله إلى المملكة
وأضاف أن هذه الخطوة تسير ضمن خطوات عدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم
مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني عممت على شركات النقل الجوي الوطني بالسماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تسريبات مثيرة لأحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية
» "التونة" تتسبب في تسمم 6 أشخاص بأسيوط (التفاصيل الكاملة)
» قرار هام من السعودية بشأن مطارات المملكة
» تعليق ناري من "الغندور" على بيان الزمالك بشأن الحكام
» الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الخميس
» حقيقة قيد «كهربا» في قائمة الأهلي
» غلق شارع الهرم لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب
» أسعار الذهب تعرتفع وعيار 21 يسجل 680
» الزمالك يعود للانتصارات في الدوري أمام أسوان
» «الأزهر» يحذر: لن نسمح بهذا الأمر
» "ترامب" قضى 20% من رئاسته بملاعب الجولف

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات