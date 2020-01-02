الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن استحواذ "أوبر" على "كريم"

02 يناير 2020 - 11:00 م

كشف الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة عن ضمانات وحقوق الركاب و"الكباتن" بعد صفقة استحوذا شركة "أوبر" على "كريم"، موضحًا أن الجهاز وضع عدة ضوابط لحماية أي شركات تريد دخول السوق ومنافسة "أوبر".



وأضاف "نبيل"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن "أوبر" لا تستطيع رفع قيمة التعريفة بنسبة أعلى من التي كانت متاحة قبل الاندماج مع "كريم".

