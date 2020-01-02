الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن استحواذ "أوبر" على "كريم"

كشف الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة عن ضمانات وحقوق الركاب و"الكباتن" بعد صفقة استحوذا شركة "أوبر" على "كريم"، موضحًا أن الجهاز وضع عدة ضوابط لحماية أي شركات تريد دخول السوق ومنافسة "أوبر".
وأضاف "نبيل"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن "أوبر" لا تستطيع رفع قيمة التعريفة بنسبة أعلى من التي كانت متاحة قبل الاندماج مع "كريم".
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع شرطًا بألا تزيد التعريفة لشركة "أوبر" وقت الذروة على نسبة الـ2.5%، كاشفًا عن أن شركتي "أوبر" و"كريم" قاما بحوالي 250 مليون رحلة على مدار الـ3 سنوات الماضية.