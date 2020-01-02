» "البريد" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ضرائب الدخل

02 يناير 2020 - 10:10 م

أصدرت الإدارة العامة للأجور والمرتبات بالهيئة القومية للبريد، تعليماتها بشأن توحيد المعالجة الضريبية في ضوء تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل وما تضمنه من الخصم الضريبي، والتسوية الضريبية للفترة بين عامي 2014-2019، لتكون كالآتي:

منح الخاضعين للشرائح التالية خصمًا من الضريبة المستحقه عليهم، وذلك اعتبارًا من 1/1/ 2019، بحيث تكون الشريحة الأولى مبلغ 8000 جنيه معفاه دون تخفيض، الشريحة الثانية مبلغ 22000 x10% الخصم الضريبي 85%، الشريحة الثالثة مبلغ 15000 X 15%الخصم الضريبي 45%، الشريحة الرابعة مبلغ 110000 X 20% الخصم الضريبي 75%.



يراع عند مراجعة التسوية الضريبية إضافة كافة الأجور الأساسية والمتغيرة التي تم صرفها خارج النظام ضمن إجمالي الإيرادات مع مراعاة تعديل الإعفاءات والشريحة طبقًا لما تم إضافته.



التأكد من إضافة كافة العلاوات الخاصة الخاضعة للضرائب اعتبارًا من من عام 2014 حتى 2019، بالتسوية السنوية وكذلك التأكد من إدراج البنود التي تم صرفها اعتبارًا من 1/7/2019، والتي تتمثل في الآتي: 500 جنيه تم إضافته إلى حافز التميز - 150 جنيه حافز الدولة - علاوة خاصة بنسبة 10% علي الأجر الأساسي في 30 /6/2019 - علاوة دورية بنسبة 10% على الأجر الأساسي في 30 يونيو2019.

