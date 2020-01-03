» بثنائية صلاح وماني.. قطار ليفربول لا يتوقف في الدوري الإنجليزي

03 يناير 2020 - 12:00 ص

واصل فريق ليفربول، الخميس، تحليقه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



وتغلب ليفربول على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 58 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة في المركز الثامن.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب ليفربول، حيث بادر بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق المصري محمد صلاح الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.



بعدها كثف لاعبو ليفربول من هجماتهم مستغلين عاملي الأرض والجمهور لصالحهم، قابله محاولات على استحياء من جانب لاعبي شيفيلد يونايتد لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الديار بهدف نظيف.



وتواصل الضغط من جانب لاعبي ليفربول في شوط المباراة الثاني معتمدين على تحركات الثلاثي الهجومي صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.



وجاءت الدقيقة 64 لتشهد معها الهدف الثاني لليفربول عبر ماني الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي من حارسه.

