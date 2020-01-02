  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تحرش جماعي

منقذ "فتاة المنصورة" يكشف تفاصيل واقعة التحرش الجماعي

رسميا "أوبر" تعلن استحواذها على "كريم"

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن استحواذ "أوبر" على "كريم"

أرشيفية

حظر «البناطيل المقطعة بالجامعات».. جدل كل عام

أرشيفية

بعد الورقي والمعدني.. مصر تستعد لإصدار عملة بلاستيكية

التموين

«التموين»و«البنزين».. الحكومة تزف أخبار سارة للمواطنين

السيسي

"السيسي" لبطريرك إثيوبيا: "هجيب الـ100 مليون وأجيلكم"

طقس الغد

درجة الحرارة صفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

شاهد.. أقوى رد على ناكري «الشجاع الأقرع»

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

طارق دياب

تعيين محلل بقنوات «بي إن سبورت» وزيرًا في تونس

في المنصورة..

تطورات مثيرة بواقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة

قضايا وحوادث

واقعة التحرش
واقعة التحرش
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

منقذ "فتاة المنصورة" يكشف تفاصيل واقعة التحرش الجماعي

#

تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بالمنصورة

#

أيتن عامر وأروى يرقصان فى الشارع بمناسبة "رأس السنة"

#

فى رأس السنة.. رانيا يوسف تثير ضجة على السوشيال ميديا

ألقت السلطات المصرية، الخميس، القبض على 15 شخصًا، في واقعة تحرش جماعي ليلة رأس السنة، وفق إعلام محلي.
ونقلت صحيفة "الأهرام"، عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله إنه "تم إلقاء القبض على 15 مشتبها بارتكابهم واقعة التحرش الجماعي بحق فتاتيْن بمدينة المنصورة (شمال) ليلة رأس السنة".
من جانبه، أعرب المجلس القومي للمرأة (رسمي) بمصر عن استنكاره واستيائه الشديد من الواقعة.
وطالب في بيان، بـ"توقيع أقصى عقوبة على الجناة"، معتبرًا الواقعة "مؤسفة وخطيرة، وبحاجة إلى وقفه حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر".
والأربعاء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وصفه معظمهم بأنه "صادم"، لواقعة التحرش المذكورة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة.
ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع عبر "تويتر"، محاولة عشرات الشبان التحرش بالتلامس الجسدي والضرب والاعتداء الجنسي.
كما أوضحت اللحظات الأخيرة من المقطع، تمكن بعض الشبان من إنقاذ فتاة بدت في حالة انهيار عصبي، ووضعها في سيارة للابتعاد عن مكان الواقعة.
وترتفع معدلات التحرش في الأعياد والمناسبات بمصر، وتقابلها السلطات الحكومية بزيادة أعداد الشرطة النسائية والحملات على الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما.
وفي 2014، شدّدت السلطات المصرية عقوبة جريمة التحرش لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا).
وتعاني البلاد بلوغ ظاهرة التحرش مستوى خطيرا، إذ قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن نسبتها في مصر بلغت حدا قياسيا (يطول حوالي 99 بالمئة من النساء) في 2013، قبل أن تتحدث تقارير محلية عن تراجعها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات مثيرة بواقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة
» بثنائية صلاح وماني.. قطار ليفربول لا يتوقف في الدوري الإنجليزي
» "البريد" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ضرائب الدخل
» تسريبات مثيرة لأحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية
» "التونة" تتسبب في تسمم 6 أشخاص بأسيوط (التفاصيل الكاملة)
» قرار هام من السعودية بشأن مطارات المملكة
» تعليق ناري من "الغندور" على بيان الزمالك بشأن الحكام
» الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الخميس
» حقيقة قيد «كهربا» في قائمة الأهلي
» غلق شارع الهرم لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب
» أسعار الذهب تعرتفع وعيار 21 يسجل 680

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات