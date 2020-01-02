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السودان..11 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية في دارفور

عرب وعالم

تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)
تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)
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المصريون ووكالات

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لقي 11 شخصا مصرعهم، الخميس، في تحطم طائرة عسكرية قرب مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور غربي السودان.
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن طائرة عسكرية سقطت قرب مدينة الجنينة.
وأضاف فيصل صالح، أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها من مطار الجنينة بوقت قصير.
وأوضح أن 11 شخصا كانوا على متن الطائرة، لقوا مصرعهم جميعًا، وأن بين القتلى 3 قضاة و3 ضباط و3 مدنيين، دون تفاصيل أخرى.
ونفى أن يكون أحد أعضاء مجلس السيادة ضمن ركاب الطائرة، مشيرا أن بيانا سيصدر لاحقا بتفاصيل الحادث.
ويزور عدد من المسؤولين السودانيين مدينة الجنينة التي شهدت أحداث عنف في الأيام الماضية، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات ونزوح آلاف، بحسب وسائل إعلام محلية. 

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