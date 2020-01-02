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ولاية أسترالية تعلن الطوارئ بسبب حرائق الغابات

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مصرع شخصين جراء حرائق الغابات جنوبي كاليفورنيا

أعلنت سلطات ولاية فيكتوريا جنوب شرقي أستراليا حالة الطوارئ، الخميس، بسبب حرائق الغابات المشتعلة التي خلفت 18 قتيلا على الأقل في أنحاء البلاد.
وقالت حكومة الولاية في بيان "أعلن رئيس الوزراء دانييل أندروز حالة كوارث في ستة مناطق حكم محلي، ومنتجعات جبال الألب، بعد النظر في مشورة وزير الشرطة وخدمات الطوارئ، ومفوض إدارة الطوارئ".
تأتي هذه الخطوة بعد دراسة حالة الحريق في المنطقة التي من المتوقع أن تتدهور.
وقالت الحكومة إن الحرائق ما زالت مشتعلة في جميع أنحاء الولاية وهو "تحد كبير" يشمل جميع مستويات الحكومة.
وأشارت تقارير إلى أن المستشفيات مكتظة بالمرضى الذين يعانون من أضرار في القلب والرئة في الجنوب، لأن تلوث الهواء "الرهيب" يلحق الضرر بالصحة العامة، وخاصة في سيدني وكانبرا.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة الولاية "حالة الطوارئ" منذ إدراجها في قانون إدارة الطوارئ لعام 1986 بعد حرائق الغابات عام 2009.
ومنذ بدء موسم حرائق الغابات بأستراليا في سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين.
ودمرت النيران أكثر من 1400 منزل، ونحو 5 ملايين هكتار (12.35 مليون فدان) من الأراضي في جميع أنحاء البلاد.
والأربعاء، دفعت السلطات بسفن وطائرات عسكرية، لمساعدة آلاف النازحين في المدن الساحلية المتضررة، ونقل المياه والطعام والوقود إلى المدن التي استنفدت فيها الإمدادات، وقطعت الطرق جراء الحرائق.
والإثنين، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مدينة مبلورن بولاية فيكتوريا، جراء حرائق غابات خارجة عن نطاق السيطرة.
وتشتد كثافة الحرائق بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو التي وصلت إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق. -

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