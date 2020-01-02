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الجيش السوداني: مقتل 18 بتحطم طائرة عسكرية في دارفور

عرب وعالم

تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)
تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)
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المصريون ووكالات

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أعلن الجيش السوداني، مساء الخميس، سقوط طائرة عسكرية بولاية غرب دارفور غربي البلاد، ومقتل طاقمها و11 راكبا بينهم 4 أطفال.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن، اطلعت عليه الأناضول، طائرة "أنتونوف 12"، تعرضت لحادث سقوط بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار "الجنينة".
وأضاف أن الطائرة "تحطمت واستشهد طاقمها المكون من 7 أفراد (4 ضباط و3 رتب أخرى) إضافة إلى 3 قضاة، و8 مواطنين ببينهم 4 أطفال".
وأشار البيان أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن 11 شخصا كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم جميعا، وإن بين القتلى 3 قضاة و3 ضباط و3 مدنيين.
ونفى "صالح" في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن يكون أحد أعضاء مجلس السيادة ضمن الركاب.
ويزور عدد من المسؤولين مدينة الجنينة التي شهدت أحداث عنف في الأيام الماضية، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات ونزوح آلاف، بحسب وسائل إعلام محلية. -

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