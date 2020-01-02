» بومبيو: الهجوم على سفارتنا في بغداد إرهاب دولة بدعم إيران

02 يناير 2020 - 11:50 م

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، الخميس، الهجوم الذي استهدف سفارة بلاده في بغداد بأنه "إرهاب دولة بدعم إيران".



وقال بومبيو في منشور مقتضب عبر حساب وزارة الخارجية الأمريكية على فيسبوك: "الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد إرهاب تراعاه دولة .. إنه إرهاب مدعوم من إيران لتهديد مصالح الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، الخميس، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن إيران ووكلاءها ربما يخططون لمزيد من الهجمات على مصالح أمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف إسبر، في تصريحات لصحفيين في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون)، "الولايات المتحدة لديها مؤشرات على إمكانية حدوث مزيد من الاستفزازات الإيرانية"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وتابع: "ستتخذ الولايات المتحدة إجراء وقائيا إذا كان لديها تحذيرات كافية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية.



والأربعاء، أعلنت سفارة واشنطن لدى بغداد، تعليق كافة العمليات القنصلية حتى إشعار آخر، على خلفية احتجاجات عنيفة أمام مجمع السفارة على مدى يومين، قبل انسحاب المتظاهرين استجابة لمناشدة من الحكومة.

والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

يأتي هذا التطور ردا على غارات جوية أمريكية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

وشنت الولايات المتحدة الضربات الجوية ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، قتل خلال إحداها مقاولا مدنيا أمريكيا قرب مدينة كركوك (شمال).