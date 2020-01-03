مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات على الملاعب العربية والعالمية، حيث تشهد إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف منافسات الموسم الجاري 2019-2020.
ففى الدورى المصرى، يواجه وادي دجلة نظيره طلائع الجيش، الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة TIME SPORTS .
وفى الدورى الإسباني يلتقى بلد الوليد نظيره ليجانيس، الساعة الثامنة مساءً على قناة beIN SPRT HD 3 .
كما يواجه إشبيلية نظيره أتلتيك بيلباو، الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN SPRT HD 3 .
وفى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يلتقى الاتفاق وأحد الساعة الخامسة إلا ربع مساءً على قناة beIN SPRT HD 3 .
كما يواجه الفيصلي نظيره الهلال – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPRT HD 3 .
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