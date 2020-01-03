الشوباشي: السيسي استلم مصر خرابة

03 يناير 2020 - 11:10 ص

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بالمبادرات الرئاسية التي أطلقت للاطمئنان على صحة المرأة، والتي كان آخرها "صحة السيدات الحوامل.



وقالت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مصر مثال للإنسانية، ونرجع تاني لمكانتنا، ونحمد ربنا أننا عندنا رئيس يؤمن بالشعب المصري.



وأضافت ،بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل فئات المجتمع، ويعطي أمل لذوي الهمم من خلال لقائه معهم، معقبة: "الرئيس السيسي استلم مصر خرابة، وحول الوضع للأفضل".

