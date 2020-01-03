» مدينة عربية تزيد فيها أعداد القطط عن البشر.. السبب صادم

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متابعات - أمينة عبد العال

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سوريا

إدلب

قصف

غارات

تعتبر بلدة كفر نبل في محافظة ادلب في سوريا هي الدولة التي تزيد فيها أعداد القطط عن أعداد البشر، خاصة بعد القصف السوري والروسي للبلدة حيث كانت معقل للمعارضة السورية المسلحة.

وكانت بلدة كفر نبل مقر إقامة أكثر من 40 ألف شخص والمتبقي منهم حاليا أقل من 100 شخص فيما يصل عدد القطط إلي المئات وربما الآلاف حسبما نشرت " بي بي سي"، والذي استشهدت بالموطن صلاح جار 32 من سكان القرية في تقريرها.

ويعمل صلاح مراسل لأحد الإذاعات المحلية " فريس إف إم"، والتي دمر مقرها الرئيسي في أحد الغارات، و كان  المقر  مأوي للعشرات من القطط، خاصة بعد أن خطط مؤسس الإذاعة الناشط رائد فارس  والذي قتل علي يد مسلحين في نوفمبر 2018 في الميزانية لشراء الحليب والجبن للقطط.

و لا تبتعد القطط كثيرا عن الغارات فيصيبها ما يصيب البشر من إصابات وبالرغم من قلة الإمدادات الطبية إلا أنه يتم علاج القطط المصابة  وتوفير رعاية طبية لها، خاصة مع الرابط الذي نشأ بين سكان  البلدة و تلك القطط.


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