رجل أعمال شهير بعد مقتل سليماني : فهموني هو معانا ولا ضدنا

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متابعات - أمينة عبد العال

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تويتر

أشرف السعد

السليماني

تساءل رجل الأعمال المصري أشرف السعدعن الضجة الإعلامية المثارة حول مقتل الجنرال قاسم السليماني قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني والذي استهدفته ضربات أمريكية في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وقال السعد في تدوينة له علي صفحته الرسمية علي " تويتر":" مين #قاسم_سليماني  ده ياجدعان  ؟ معانا ولاضدنا ؟ حد يفهمني الله يستركم  انا بقيت عامل زي الاطرش فى الزفة".

يأتي هذا عقب ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، عن مقتل سليماني.

وأضافت الوزارة في بيان لها :  "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

وأوضح البيان أن سليماني كان يعمل بنشاط ودأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، منوها أن سليماني وعناصر فيلق القدس مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف.

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