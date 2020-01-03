  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ميليشيات" الحوثي"

ميليشيات" الحوثي" تتوعد برد سريع ومباشر

خالد الجندي

الجندي: دا تفسير الحلاقين

«الحوثي» توضح حقيقة توجّه قاسم سليماني إلى اليمن

من هو "قاسم سليماني".. فزاعة الرعب التي أثارت قلق المنطقة؟

داعية إماراتي لترامب : "جمعة مباركة"

بعد مقتل سليماني .. داعية إماراتي لترامب : "جمعة مباركة"

السليماني

رجل أعمال شهير بعد مقتل سليماني : فهموني هو معانا ولا ضدنا

ارشيف

«أوبر» تستحوذ على «كريم» بمبلغ خيالى

فريدة الشوباشي

الشوباشي: السيسي استلم مصر خرابة

المارينز

أنباء عن اعتقال أمريكا قيس الخزعلي والعامري

حماس تصف سليماني بالشهيد

حماس تصف سليماني بالشهيد.. وداعم المقاومة

رغد صدام

رغد صدام تشارك العراقيين في الاحتفال بمقتل سليماني بهذا الأمر

بعد مقتل سليماني .. داعية إماراتي لترامب : "جمعة مباركة"

الحياة السياسية

داعية إماراتي لترامب : "جمعة مباركة"
داعية إماراتي لترامب : "جمعة مباركة"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

رجل أعمال شهير بعد مقتل سليماني : فهموني هو معانا ولا ضدنا

#

"الخزعلي" يتوعد إسرائيل وأمريكا بعد مقتل "سليماني"

#

الحرس الثوري يتوعد بالثأر بعد اغتيال "سليماني"

#

مطالبا بالتزام الحكمة.. " الصدر" بعد مقتل سليماني

ترامب

سليماني

وسيم يوسف

جمعة مباركة

وجه  الداعية الإماراتي وسم يوسف  إمام وخطيب مسجد زايد الكبير تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وكتب الداعية الإماراتي على حسابه في تويتر مرفقا صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتوب عليها عبارة " جمعة مباركة ".

يأتي هذا عقب ردود فعل واسعة في العالم العربي والإسلامي عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكي – البنتاجون- مقتل قاسم سليماني.

وفي أول تعليق لترامب بعد اغتيال قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني  قاسم سليماني، قام بنشر صورة للعلم الأمريكي، في تغريدة له على تويتر.

كما نقلت وسائل إعلام، عن  مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن احتمالية أن يكون الهدفان اللذان تم استهدافهما في مطار بغداد صباح الجمعة هما أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني عالي، وننتظر نتائج تحليل الحمض النووي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السلطات الأمريكية تجلي رعاياها من العراق
» هل يحاسب الإنسان على الحب؟ .. داعية تجيب
» معسكر مغلق للزمالك بالمنصورة استعدادًا لـ "طنطا"
» "الخزعلي" يتوعد إسرائيل وأمريكا بعد مقتل "سليماني"
» نتنياهو يقطع زيارته لليونان بعد اغتيال "سليماني"
» مدينة عربية تزيد فيها أعداد القطط عن البشر.. السبب صادم
» "عنتر" الزمالك على رادار دجلة
» مهاجم "بيراميدز" ينضم لصفوف إنبي
» تحذيرات هامة من الأرصاد عن طقس اليوم
» "دجلة" يستدرج "الجيش" للهروب من القاع
» قرار جديد من رئيس الوزراء خاص بالسياحة والآثار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات