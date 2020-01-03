ميليشيات" الحوثي" تتوعد برد سريع ومباشر

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متابعات - أمينة عبد العال

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بالتزامن مع مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، و أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، توعدت ميليشيات الحوثي برد سريع ومباشر ، في تغريدة لرئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في" تويتر".

وأضاف في تدوينته" هذا الاغتيال مدان والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل،كما نشر تعازي للمرشد الإيراني علي الخامنئي"، ولم يحدد طبيعة الرد الذي هددت به أو الجهات المستهدفة منه".

جدير بالذكر أنه قد قتل سليماني والمهندس و 10 أشخاص آخرين في استهداف لطائرة مسيرة تبنتها واشنطن في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.


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