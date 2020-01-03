» هل يحاسب الإنسان على الحب؟ .. داعية تجيب

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الدكتورة، هبة عوف، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر
الدكتورة، هبة عوف، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر
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إيمان هاني

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دي إم سي

الأزهر

هبة عوف

رمضان عوف

أجابت الدكتورة، هبة عوف، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، علي سؤال ورد إليها مفاده :"هل يحاسب الإنسان  علي الحب " .

 وقالت عوف خلال حوارها ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن الأمور القلبية يُحاسب عليها الإنسان كالكفر والإيمان ".

وأشارت أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر إلى أن الشخص الذي ينتوي السرقة على سبيل المثال ووجد الشرطة عند المكان الذي انتوى السرقة منه ففي هذه الحالة يُحاسب على فعله أم إذا عاد خوفًا من الله تعالى ففي هذه الحالة لا يُحاسب على فعله.

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