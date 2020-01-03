الجندي: دا تفسير الحلاقين

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دي إم سي

الثعبان الأقرع

رد الشيخ خالد الجندي، على الناكرين لعذاب الثعبان الأقرع بالقبر الذي يسلطه الله عز وجل على مانعي فريضة الزكاة ، قائلا :" اللي بينكروا وجود الثعبان الأقرع معتمدين علي تفسير حلاقين ".

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي إم سي" ، المقصود بالأقرع هو الطارق الذي يطرق الباب كالذي يقرع الطبول أو يضربها".

وأشار الجندي إلى أن الفعل "يقرع" ليس له صلة علاقة بالحلاقة أو الشعر ".

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