الجندي: دا تفسير الحلاقين

03 يناير 2020 - 12:41 م

رد الشيخ خالد الجندي، على الناكرين لعذاب الثعبان الأقرع بالقبر الذي يسلطه الله عز وجل على مانعي فريضة الزكاة ، قائلا :" اللي بينكروا وجود الثعبان الأقرع معتمدين علي تفسير حلاقين ".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي إم سي" ، المقصود بالأقرع هو الطارق الذي يطرق الباب كالذي يقرع الطبول أو يضربها".



وأشار الجندي إلى أن الفعل "يقرع" ليس له صلة علاقة بالحلاقة أو الشعر ".

