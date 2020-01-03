  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني.. ومستعدون لكافة التهديدات

علاء مبارك

دعاء لنجلي مبارك بالنصر.. وعلاء يرد

نتنياهو

نتنياهو: لهذا السبب تم اغتيال "سليماني"

إسماعيل قا آني قائد فيلق القدس الجديد

تعيين "إسماعيل قا آني" .. من هو قائد فيلق القدس الجديد

أبو تريكة

أبو تريكة: قُتل السفاح علي أيادي الشيطان

الجارالله: هذا ما طلبه السيسي.. وتقوم قطر بتنفيذه

الجار الله: سيلماني يستحق القتل واغتياله أسعد شعوب المنطقة

البرادعي

أول تعليق لـ " البرادعي" بعد مقتل سليماني

انهيار خامنئي بعد مقتل سليماني

انهيار خامنئي .. بكاء ولطمات شيعية بعد مقتل سليماني

ميليشيات" الحوثي"

ميليشيات" الحوثي" تتوعد برد سريع ومباشر

خالد الجندي

الجندي: دا تفسير الحلاقين

حقيقة خصخصة "السكك الحديدية".. الوزراء يرد

الحياة السياسية

إحالة 3 مسئولين من قيادات هيئة سكك حديد مصر للمحاكمة
ارشيف
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

حقيقة غرق المواقع الأثرية بالإسكندرية .. الوزراء يرد

#

الوزراء تبين حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور

#

حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير وإلغاء الامتحانات

#

مجلس الوزراء يوضح حقيقة تسريح 3 ملايين موظف

بيع

خصخصة

الصعيد

سكك

حديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي باتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة الهيئة.

وأوضح المركز أن الهيئة ستظل مملوكة للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "كرم جبر": "معالجة الأخطاء ليست بالغلق و الحجب "
» فيديو مؤثر للإعلامية " نجوى قاسم" يشعل مواقع التواصل
» أمر غريب لـ «ساسي» أثناء تواجده بتونس
» وصول بطاقة لـ "كهربا" تمهيدًا لقيده بالأهلى
» وزير الأوقاف: عايز تتصل بربنا عليك بهذا الشيء
» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار علي طريق جدة
» غير متوقعة.. السكريات تنشط الجهاز العصبي
» بعد السادسة مساء.. تناول الطعام يسبب هذه الأمراض للسيدات
» اغتصاب جماعي لـ 3 شقيقات في ليلة رأس السنة
» حقيقة خصخصة "السكك الحديدية".. الوزراء يرد
» قرارات مصيرية لحرس الحدود السعودي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:09 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات