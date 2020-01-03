تعيين "إسماعيل قا آني" .. من هو قائد فيلق القدس الجديد

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سليماني

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إسماعيل قا آني

عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني اليوم، أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي ، عن تعيين قائد جديد لفيلق القدس في الحرس الثوري خليفة لقاسم سليماني.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ايرانية، فإن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، عين "إسماعيل قا آني"، قائداً لفيلق القدس خلفا لـ"سلماني"، الذي اغتالته الطائرات الأمريكية خلال تواجده في العراق فجر اليوم الجمعة.

ويعتبر قاآني الرجل الثاني في الحرس الثوري بعد سليماني، وعرف بتصريحاته الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة، خاصة سوريا.

كما سبق لـ" قاآني" أن أكد في تصريحات سابقة استمرار تدخل بلاده في الأحداث التي تشهدها سوريا منذ نحو 8 سنوات.

 واعتبر أن الحرب في سوريا مصيرية، منوها أنها ستستمر لأنها حرب هوية ووجود.

كما صرح أيضا أن كل الذين يقفون معنا اليوم هم في الواقع جاءوا للوقوف تحت العلم الإيراني، وهذه تعد نقطة قوتنا الإقليمية الفاعلة والحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، التي يفتقدها أعداؤنا.

وقد جاءت تصرحاته بالرغم من الأوضاع الداخلية الرديئة التي يعيشها المواطنون في إيران بسبب الفساد والاضطهاد وسوء الأوضاع الاقتصادية.


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