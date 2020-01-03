» وزير الأوقاف: عايز تتصل بربنا عليك بهذا الشيء

03 يناير 2020 - 02:19 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صاحب الهم عليه أن يكون لديه يقين في الله وأنه سيفرج همه، مضيفًا: "يا صاحب الهم أن الهم منفرج، ابشر بخير فإن الفارج الله".



وأضاف "جمعة"، خلال أدائه خطبة الجمعة من مسجد الرحمة بالطور بجنوب سيناء، أن من أراد أن يتصل بالله عز وجل فعليه أن يكثر من الذكر".



وتابع:" عايز تتصل بربنا ،عليك بكثرة الذكر و الاستغفار و التضرع لله عز وجل".

