» فيديو مؤثر للإعلامية " نجوى قاسم" يشعل مواقع التواصل

03 يناير 2020 - 02:41 م

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الراحلة نجوى القاسم مذيعة قناة العربية / الحدث،وهي تبكي علي الهواء تأثرا بحب متابعيها لها منذ شهرين.

ويظهر مقطع الفيديو مراسل القناة وهو يقول مخاطبا القاسم:" أنا سأخرج عن المهنية المتبعة في التغطية الميدانية أنا مضطر لذلك ففي طرابلس وزحلة حملني الأهالي أمانة أن أوصل إليكي السلام والتحية، أنا مضطر لإيصال الرسالة" وكان المتجمهرين يحيطون بها ويهتفون باسمها.

وردت" القاسم" باكية:" لا أعرف ما أقول ، كل الحب من كل القلب لأهالي لبنان .. سلاماتي لكل الموجودين سلامي لكل أهل طرابلس".