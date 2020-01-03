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فيديو مؤثر للإعلامية " نجوى قاسم" يشعل مواقع التواصل

عرب وعالم

الإعلامية الراحلة نجوى القاسم
الإعلامية الراحلة نجوى القاسم
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متابعات - أمينة عبد العال

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الحدث

العربية

نجوي القاسم

#نجوي القاسم

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الراحلة نجوى القاسم مذيعة قناة العربية / الحدث،وهي تبكي علي الهواء تأثرا بحب متابعيها لها منذ شهرين.

ويظهر مقطع الفيديو مراسل القناة وهو يقول مخاطبا القاسم:" أنا سأخرج عن المهنية المتبعة في التغطية الميدانية أنا مضطر لذلك ففي طرابلس وزحلة حملني الأهالي أمانة أن أوصل إليكي السلام والتحية، أنا مضطر لإيصال الرسالة" وكان المتجمهرين يحيطون بها ويهتفون باسمها.

وردت" القاسم" باكية:" لا أعرف ما أقول ، كل الحب من كل القلب لأهالي لبنان .. سلاماتي لكل الموجودين سلامي لكل أهل طرابلس".


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