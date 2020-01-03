» "الغندور" برفض طلب مرتضى منصور

03 يناير 2020 - 04:44 م

رفض جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، الاستعانة بالحكام الأجانب فى الدوري الممتاز ردًا على طلب نادي الزمالك مؤخرًا باستقدام حكام أجانب لجميع مبارياته.

جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، قال إن الموسم الماضي كان سلبيا على التحكيم المصري، وهو ما أثر على انخفاض الروح المعنوية.

وأضاف "الغندور" فى تصريحات له، اتفقت مع اللجنة الخماسية للجبلاية قبل تولى المهمة على عدم استقدام حكام أجانب في أية مباراة بالدوري المحلي إلا لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وكان الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رفض التعامل مع جمال الغندور رئيس اللجنة وطالب اللجنة الخماسية باستقدام حكام أجانب لجميع مبارياته بالدورى على أثر الظلم التحكيمي الذى تعرض له الفريق الأول.