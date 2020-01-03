العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)

عثر الأثريون المشرفون على أعمال مشروع "درء الخطورة" بكنيسة أبو فانا الأثرية بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، أثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة على ثلاث "صرر" من الكتان بها 370 عملة معدنية أثرية.
الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، يقول إن هذه الصرر عثر عليها على عمق مترين تقريبا، وبداخلها مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 370 عملة، منها 341 عملة من العصر الإسلامي، و29 عملة من العصر الروماني.
وأشار "مصطفى" إلى أن المرممين المتخصصين بدأوا أعمال الصيانة والترميم اللازمة للعملات المكتشفة، والبدء فى دراستها وتوثيقها علميًا تمهيدا لنشرها وتسجيلها.