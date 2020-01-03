رد مهين من «فجر السعيد» على «البرادعي»

03 يناير 2020 - 05:12 م

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب تحذيره من خطر اندلاع حرب في المنطقة قال إنها "لن تبقي ولا تذر"، ردًا على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وطلبت السعيد من البرادعي إغلاق فمه وعدم الحديث حول هذا الأمر، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "Shut your mouth ??plzzzzzzzzz ".

وكان البرادعي حذر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" من خطر اندلاع حرب أمريكية – إيرانية عقب اغتيال "سليماني" في غارة أمريكية ببغداد الليلة الماضية.

وعلق قائلاً: "فى زمن تهاوت فيه كل القيود المفروضة على استخدام القوة، أخشى أن أي حرب بين أمريكا وإيران ستشمل المنطقة إن لم يكن العالم كله، وستستباح فيها كافة الأهداف المدنية والعسكرية والاقتصادية".

وتابع: "علينا كعرب أن نفيق ونتكاتف لنجنب بلادنا حربا لا تبقى ولا تذر وأن نفهم أن استخدام القوة ليس الحل".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت سابق اليوم، إن عملية مقتل سليماني جاءت بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب، متهمة قائد "فيلق القدس" بأنه "كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة".

وقتل إلى جانب سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، 8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.

وتهدف الضربة الأمريكية إلى ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان "البنتاجون" الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.وفجر الجمعة، أكدت الولايات المتحدة، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.