» هجوم قطرى حاد على "أحمد أبو الغيط"

03 يناير 2020 - 05:51 م

أبدت وزارة الخارجية القطرية اليوم، استيائها واستغرابها من بيان جامعة الدول العربية بشأن اللتدخلات في ليبيا



وقالت الوزارة في بيان له، إنها: "تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة" تخصيص أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا".



