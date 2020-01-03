» هجوم قطرى حاد على "أحمد أبو الغيط"

أبدت وزارة الخارجية القطرية اليوم، استيائها واستغرابها من بيان جامعة الدول العربية بشأن اللتدخلات في ليبيا
وقالت الوزارة في بيان له، إنها: "تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة" تخصيص أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا".
ووفقا ولكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أكدت الخارجية القطرية أن تصريح أبو الغيط "يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019".
وواصل البيان: "الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية تدعو للدهشة كونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية، وكونها تأتي بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للمليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس وترويعها للشعب الليبي ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا."
ودعت قطر خلال البيان، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء.
ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.
وكان أحمد أبو الغيط، أعلن في وقت سابق أن هناك إجماعا بين أعضاء المنظمة على رفض "التدخلات العسكرية غير العربية" في الأزمة الليبية.