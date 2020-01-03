الداخلية تصدر قرارا بالعفو عن 377 سجينا

03 يناير 2020 - 05:57 م

أصدرت وزارة الداخلية، قرارا يتضمن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو.

يأتي ذلك بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن.

وعقد قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

